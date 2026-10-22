Два человека погибли при атаке на аэропорт Даммама — Daily Maverick

В Саудовской Аравии в результате атаки на международный аэропорт имени короля Фахда в Даммаме погибли два человека, еще восемь получили ранения. Атака была совершена вечером в среду, сообщило Генеральное управление гражданской авиации страны.

Погибшие и раненые

Среди погибших — гражданин Саудовской Аравии и гражданин Индии. Травмы пострадавших варьируются от легких до серьезных, согласно данным управления. Об этом со ссылкой на саудовское Генеральное управление гражданской авиации сообщает Daily Maverick. Материал издания подготовлен Reuters.

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Работа аэропорта возобновлена

В ведомстве заявили, что оценивают масштабы повреждений. В то же время работа аэропорта уже возобновлена, а воздушное движение вернулось к обычному режиму.

Международный аэропорт имени короля Фахда расположен в восточном нефтяном городе Даммаме. Управление гражданской авиации обнародовало информацию о ситуации в четверг.

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