По меньшей мере трое палестинцев погибли, еще несколько человек получили ранения в результате израильских ударов в секторе Газа, Палестина, 2 ноября. Об этом со ссылкой на медиков сообщает Channel NewsAsia.

Удары в Хан-Юнисе и Аль-Муссадере

По данным медиков, два человека погибли и шестеро получили ранения в результате двух отдельных авиаударов в Хан-Юнисе на юге анклава. Еще один человек погиб во время израильского авиаудара в населенном пункте Аль-Муссадер.

Израильские военные не сразу прокомментировали эти удары.

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Заявления сторон о перемирии

Израиль заявляет, что группировка ХАМАС перевооружается и осуществляет атаки, нарушая перемирие, заключенное год назад. В последние недели Израиль усилил удары по группировке. ХАМАС отрицает попытки осуществлять атаки или восстанавливать свой арсенал и обвиняет Израиль в подрыве мирного соглашения по Газе.

Перемирие, заключенное в прошлом году при посредничестве США, предусматривает будущее восстановление территории. В то же время переговорщики не достигли согласия по разоружению ХАМАС и выводу израильских войск. По данным Channel NewsAsia, израильские силы контролируют около двух третей территории сектора Газа, откуда приказали жителям выехать.

Данные о потерях

Представители системы здравоохранения сектора Газа заявляют, что с начала перемирия в результате израильских атак погибли по меньшей мере 1580 палестинцев. Израиль, со своей стороны, сообщает о гибели четырех своих военных. Палестинские власти также заявляют, что с начала израильской операции в Газе, начатой после атаки боевиков под руководством ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года, погибли более 74 тысяч человек.

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