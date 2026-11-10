Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) сообщили о признаках подготовки Израиля к длительному военному присутствию на юге Ливана. Миротворцы наблюдали военную активность, авиаудары, артиллерийский огонь и ограничения передвижения, сообщает Anadolu Agency.

Удары и строительные работы

По данным заместителя представителя ООН Фархана Хака, с четверга по воскресенье израильские военные проводили операции с использованием беспилотников, инженерные работы и строительство дорог в зоне ответственности UNIFIL. Миротворцы зафиксировали по три израильских авиаудара в четверг и воскресенье, а также 360 артиллерийских траекторий за четыре дня.

Артиллерийский огонь затронул несколько населенных пунктов на юге Ливана. UNIFIL также наблюдала признаки подготовки к длительному присутствию в восточном и западном секторах своей зоны ответственности, однако не уточнила назначение строительных работ и возможную продолжительность пребывания израильских войск.

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Ограничения передвижения миротворцев

Ворота и физические барьеры продолжали препятствовать передвижению миротворцев, прежде всего в восточном секторе. В пятницу израильские военные и танки также ограничивали движение в обоих направлениях возле Аль-Баяды. В то же время при координации UNIFIL и гуманитарного офиса ООН в четверг были скоординированы пять гуманитарных перемещений, еще одно — в пятницу.

Комментируя заявления Израиля о складах оружия возле позиции UNIFIL, Хак отметил, что несанкционированное оружие к югу от реки Литани нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1701. По его словам, миротворцы обнаружили сотни тайников с оружием, но не имеют мандата на обыски частной собственности или принудительное разоружение вооруженных группировок. UNIFIL должна прекратить операции 31 декабря в соответствии с решением Совета Безопасности ООН.

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