Uniqlo отменила повышение цен на носки в Японии — Channel NewsAsia

В Японии сеть одежды Uniqlo отказалась от повышения цены на базовые носки после сопротивления покупателей. Как сообщает Channel NewsAsia, компания пошла на этот шаг, стремясь сохранить репутацию доступного бренда.

Повышение цен вызывает сопротивление

Сеть семейных ресторанов в итальянском стиле Saizeriya также решила повысить стоимость блюд. Компания добавила 20 иен к цене своего фирменного блюда «Миланская дориа» и извинилась перед клиентами, заявив о «недостаточных усилиях». Повышение коснулось почти всех позиций меню, однако цена бокала вина — 100 иен — осталась неизменной.

Президент Saizeriya на пресс-конференции пообещал искать возможности для нового снижения цен. В компании объяснили сохранение низкой стоимости вина желанием, чтобы его можно было заказывать непринуждённо.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наследие дефляции

Японские компании сталкиваются с ростом расходов на труд и сырьё, но неохотно перекладывают их на покупателей. Десятилетия дефляции сформировали у потребителей неприятие подорожания, особенно это ощущают небольшие предприятия в регионах, зависящие от постоянных клиентов.

Сачи, владелица рамэнной в регионе Окаяма, рассказала, что откладывает пересмотр цен, несмотря на рост расходов. По её словам, ей трудно объявить клиентам даже о повышении на 200 иен, поэтому она предпочитает самостоятельно выдерживать это давление.

Банк Японии в прошлом месяце заявил о достижении целевого уровня инфляции в 2% после 13 лет сверхмягкой денежно-кредитной политики. В то же время профессор экономики Токийского университета Цутому Ватанабэ считает, что повышения зарплат пока недостаточны и не охватывают всех работников. По его мнению, японским потребителям может потребоваться ещё три-четыре года, чтобы привыкнуть к постоянной инфляции.

Читай нас в