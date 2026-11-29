Исследователи Университета Баффало разработали инъекционный гидрогель для применения при остеоартрите, который после однократного введения может удерживать лекарственные вещества в поврежденном суставе в течение нескольких недель. При температуре тела жидкая смесь быстро превращается в скользкий полутвердый гель, который потенциально может улучшать смазку сустава и постепенно высвобождать препарат. О разработке сообщает ScienceDaily.

Остеоартрит сопровождается постепенным разрушением хряща и других тканей сустава, что может вызывать боль, скованность и ограничение подвижности. Существующие внутрисуставные средства, в том числе обезболивающие, кортикостероиды и препараты для улучшения смазки, преимущественно дают временный эффект.

Резервуар для лекарств в суставе

Одной из проблем такого лечения является быстрое выведение препаратов из синовиальной жидкости — естественной смазки внутри суставов. Кроме того, часть потенциальных лекарств плохо растворяется в воде, поэтому сложно создать необходимую концентрацию вещества в суставе и одновременно ограничить его воздействие на другие части организма.

Новый гель содержит нанопереносчики, способные вмещать значительные количества препаратов, плохо растворяющихся в воде. После введения он образует в суставе резервуар: лекарственные соединения постепенно проходят через полимерную структуру, а также высвобождаются по мере того, как внутренняя структура геля расслабляется. Такой механизм, по замыслу разработчиков, может снизить потребность в повторных инъекциях и ограничить риск побочных эффектов, связанных с циркуляцией лекарств в организме.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Воздействие не только на симптомы

Помимо доставки препаратов, гидрогель может выполнять роль средства для улучшения смазки поврежденного сустава. Исследователи также рассматривают его как платформу для веществ, направленных на хроническое воспаление и клеточное старение — процесс, при котором клетки перестают делиться, но остаются активными и могут выделять воспалительные вещества.

Платформу проверили с использованием соединения, активирующего белок SIRT6. Этот белок связан с регуляцией воспаления, клеточного старения, восстановления ДНК и метаболизма. Основным предполагаемым применением является остеоартрит коленного сустава, хотя технологию также рассматривают для состояний, связанных с дегенерацией суставов и тканей.

Разработка находится на ранней стадии готовности — уровнях 3–4 по шкале технологической готовности, то есть на этапе экспериментального подтверждения концепции и лабораторной проверки. Ее безопасность, эффективность у пациентов и способность замедлять развитие болезни еще предстоит установить в дальнейших исследованиях.

Читай нас в