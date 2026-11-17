Исследователи Университета Колорадо выявили почечный белок TMEM174, который участвует в регулировании уровня фосфатов в крови. В исследовании, опубликованном в октябре 2026 года, дефицит этого белка в животных моделях связали с ускоренным затвердением кровеносных сосудов и сокращением продолжительности жизни, особенно при рационе с высоким содержанием фосфатов.

О результатах работы сообщает News-Medical. Повышенный уровень фосфатов в крови чаще встречается у людей с хронической болезнью почек, поскольку пораженные почки хуже выводят избыток фосфатов и других веществ.

Как фосфаты влияют на сосуды

Фосфор необходим организму, в частности для формирования костей. Он содержится в мясе, птице, рыбе, цельнозерновых продуктах, орехах, бобовых и молочных продуктах в виде органических фосфатных соединений. Фосфатные добавки также могут содержаться в переработанных продуктах и напитках, где их используют для продления срока годности и улучшения вкуса.

При длительном повышении уровня фосфатов гладкомышечные клетки стенок сосудов могут приобретать свойства клеток, формирующих костную ткань. Они откладывают в сосудистых стенках кристаллы фосфата кальция, из-за чего сосуды кальцифицируются и теряют эластичность.

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Роль белка TMEM174

Почки фильтруют избыток фосфатов из крови, однако часть этого вещества повторно всасывается в кровоток. Белок NPT2A обеспечивает реабсорбцию примерно трех четвертей отфильтрованного фосфата, чтобы организм не терял слишком много фосфора.

По данным авторов работы, TMEM174 связывается с NPT2A и замедляет его работу. Старший автор исследования Макото Миядзаки отметил, что точный механизм еще требует изучения, однако TMEM174, вероятно, дестабилизирует NPT2A. Дефицит TMEM174 в животных моделях нарушал регуляцию уровня фосфатов, способствовал кальцификации сосудов и существенно сокращал продолжительность жизни.

Рацион с пониженным содержанием фосфатов частично ослаблял эти последствия. Исследователи считают, что TMEM174 в будущем может стать мишенью для препаратов, направленных на контроль фосфатного баланса, в частности у пациентов с хронической болезнью почек.

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