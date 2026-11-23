Исследователи из университета Monash в доклиническом исследовании на мышах выявили три различных способа, которыми старение нарушает генетические инструкции, управляющие работой CD8+ Т-клеток. Эти клетки распознают и уничтожают инфицированные и раковые клетки. О результатах работы, опубликованной в журнале Science Immunology, сообщает News-Medical.

Что выяснили в опытах на мышах

Авторы установили, что возрастные изменения влияют на генетические механизмы, регулирующие функции иммунных клеток. Из-за этого CD8+ Т-клетки хуже приспосабливаются к новым угрозам, регулируют иммунный ответ и поддерживают здоровое состояние.

Учёные также описали ранее неизвестную группу стареющих иммунных клеток. Они не только утрачивают способность защищать организм от болезней, но и подавляют ответы других иммунных клеток. По словам первого автора работы Дэниела Тиле, даже в одном организме иммунные клетки могут стареть по-разному.

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Значение результатов

Исследователи считают, что эти результаты помогают объяснить, почему с возрастом иммунная система хуже противодействует инфекциям и раковым клеткам, а также слабее реагирует на вакцинацию. В то же время выводы получены на доклинических моделях, поэтому они не являются готовым методом лечения людей.

Команда Monash Biomedicine Discovery Institute отметила, что данные могут помочь определить потенциальные мишени для восстановления иммунных функций с возрастом. Это исследование также стало основой для отдельной работы команды, связавшей белок гранзим K, происходящий из иммунных клеток, с возрастными повреждениями органов у мышей.

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