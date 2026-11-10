Университет Ратгерса в США получил грант Национальных институтов здравоохранения США в размере 2,9 млн долларов на пятилетнее исследование тенденций передозировок наркотиками среди подростков и молодых людей. Об этом сообщает News-Medical.

Данные Medicaid с 2016 года

Исследователи будут анализировать общенациональные данные Medicaid о людях в возрасте от 12 до 29 лет, переживших передозировку с 2016 года. Главной исследовательницей проекта является Хиллари Сэмплс, а соисследовательницей — Грета Бушнелл. Обе работают в Центре фармакоэпидемиологии и науки о лечении при Институте исследований здоровья, политики здравоохранения и старения Ратгерса.

Ученые будут изучать типы передозировок, в частности вещества, которые были задействованы, а также то, было ли передозирование преднамеренным самоотравлением. Они также оценят, какое лечение пациенты получали после передозировки и связано ли оно со снижением риска повторных случаев и смерти.

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Помощь после передозировки

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, смертность от передозировок наркотиками в стране резко выросла за последнее десятилетие, хотя многие люди выживают после таких случаев. Исследователи Ратгерса отмечают, что лечение человека во время передозировки может быть возможностью для дальнейшего вмешательства.

В то же время данные о помощи после выписки из больницы в настоящее время ограничены. Сэмплс отметила, что угрожающие жизни передозировки часто означают необходимость психиатрической или наркологической помощи. Цель исследования — помочь клиницистам улучшить меры после передозировки и предотвращать повторные случаи и смерть среди этой группы. Грант поддержал Национальный институт по проблемам злоупотребления наркотиками, входящий в состав NIH.

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