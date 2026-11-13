Университет Торонто в Канаде признал, что в его среде существует дискриминация в отношении мусульман, арабов и палестинцев, и пообещал принять неотложные меры. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление учебного заведения.

Выводы рабочей группы

Признанию предшествовал почти 300-страничный отчет Рабочей группы университета по вопросам дискриминации мусульман, арабов и палестинцев. В отчете говорится об общей тенденции к чрезмерному контролю и недостаточной защите представителей этих сообществ.

Участники сообщали о преследованиях, пренебрежительных высказываниях, вандализме и запугивании в интернете. Они также выразили обеспокоенность тем, что из-за исследований, активизма или поддержки палестинцев могут стать объектами наблюдения или преследований.

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Запланированные шаги

В то же время университет заявил, что не может принять отчет и его рекомендации в предложенном виде. В учреждении объяснили это тем, что некоторые предложения противоречат коллективным договорам и гарантиям академической свободы преподавателей, а другие не относятся к сфере его полномочий.

Среди объявленных мер — поиск дополнительной финансовой поддержки для студентов, пострадавших от глобальных конфликтов, продолжение академических инвестиций в исследования, связанные с мусульманскими, арабскими и палестинскими сообществами, а также создание Консультативного совета мусульманской общины. Он будет обращаться за советами к внешним мусульманским организациям по вопросам атмосферы на кампусе и равенства для студентов, преподавателей, сотрудников и библиотекарей.

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