Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали инструмент для картирования связей между глазом и мозгом и установили в опытах на мышах, что направление движения объектов могут определять не только специализированные клетки сетчатки, но и отдельные клетки мозга. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature, сообщает News-Medical.

Карта сигналов от глаза к мозгу

Команда объединила метод антероградного транснейронного трассирования с технологией MERFISH, которая позволяет одновременно анализировать активность генов в клетках среза ткани и определять их тип. Флуоресцентная молекула, введенная в глаза мышей, проявлялась в клетках мозга, получавших сигналы от глаза.

Такой подход позволил классифицировать почти 46 тысяч клеток мозга мышей и определить, какие из них были помечены сигналами от глаза. По словам исследователей, в рамках этой карты они выявили сотни пар связей между глазом и мозгом.

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Два механизма распознавания движения

Ученые сосредоточились на верхних холмиках четверохолмия — участке мозга, который ранее связывали с восприятием направления движения. Мышам показывали на экране черные полосы, двигавшиеся в восьми направлениях, в том числе по диагонали, и фиксировали активность клеток глаза и мозга в реальном времени.

Часть клеток верхних холмиков получала уже обработанные сигналы о направлении движения от специализированных клеток сетчатки. В то же время другая группа клеток не была связана именно с этими специализированными клетками сетчатки и самостоятельно вычисляла направление на основе базовой визуальной информации. Даже после выключения специализированного механизма распознавания направления в глазу эта вторая группа клеток могла определять, куда движутся объекты.

Авторы предполагают, что эти механизмы выполняют разные задачи: клетки сетчатки могут реагировать на небольшие локальные движения, а клетки мозга — распознавать более масштабное движение фона. Созданный атлас связей также может стать основой для дальнейшего изучения передачи от глаза к мозгу других сигналов, в частности связанных с циркадными ритмами.

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