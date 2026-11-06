Университет Аделаиды в Австралии и Университет Вашингтона в США применили инъекции с фотопереключателем, подобные оптогенетике, для активации светочувствительных клеток у пациентов с пигментным ретинитом. В материале это заболевание обозначено сокращением РП.

Исследование генов

Как сообщает Taipei Times, Университет Вашингтона также заявил о выявлении ключевых нейропротекторных генов с помощью полногеномного скрининга. По данным издания, это потенциально может способствовать разработке генной терапии для лечения пигментного ретинита.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Глазные капли и клиническое исследование

Национальные институты здравоохранения США в прошлом году разработали глазные капли с короткими пептидами, содержащими фактор, производный от пигментного эпителия, или PEDF. Издание отмечает, что такие пептиды могут помогать защищать клетки и замедлять дегенерацию.

В справочных материалах к публикации упомянуто открытое клиническое исследование первой фазы интравитреального применения фотопереключателя для пациентов с поздней стадией пигментного ретинита. Отдельно в материале отмечено, что некоторые специалисты китайской медицины рекомендуют отвар из стеблей дендробиума для поддержания здоровья глаз.

Читай нас в