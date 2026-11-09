В Германии уполномоченная Бундестага по делам жертв диктатуры СЕПГ Эвелин Зупке в годовщину падения Берлинской стены предостерегла от политического использования наследия мирной революции 1989 года. Она подчеркнула, что эта революция была борьбой за свободу и демократию, а ссылки на те события не должны искажать их историю. Об этом сообщает Tagesschau.

Зупке заявила, что мирная революция не является «каменоломней», из которой каждый может брать то, что соответствует его политическому нарративу. В то же время она призвала упростить пострадавшим доступ к материалам Штази. По ее словам, люди, которые спустя десятилетия решаются обратиться к болезненной главе собственной истории, не должны месяцами ждать из-за того, что органы власти ожидают документы из архивов.

Призыв защищать демократию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в публикации в X призвал защищать свободу и демократию в Германии и Европе. Он напомнил, что 9 ноября связано сразу с тремя историческими событиями: провозглашением республики в 1918 году, нацистскими погромами против евреев в 1938 году и падением Берлинской стены в 1989 году.

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Мерц назвал эту дату символом как самых темных, так и самых счастливых моментов немецкой истории — антисемитизма и преследований, начала демократии и падения стены. По его словам, свобода и демократия никогда не являются чем-то гарантированным.

Память о жертвах погромов

По всей Германии 9 ноября проходят памятные мероприятия в честь жертв нацистских погромов 1938 года. Среди акций — очистка и установка в тротуарах мемориальных камней Stolpersteine. В тот день нацистский режим организовал масштабные нападения на евреев и еврейские учреждения в Германском рейхе, во время которых были подожжены многочисленные синагоги.

В Мюнхене запланированы торжества к 20-летию главной синагоги «Охель Яаков», на которых ожидают и канцлера. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен принять участие в памятных мероприятиях в Веймаре и возложить венок в мемориальном комплексе Бухенвальд.

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