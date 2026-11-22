В Германии новая уполномоченная федерального правительства по вопросам антисемитизма Катарина фон Шнурбайн призвала общество активнее противодействовать ненависти к евреям. Она заявила, что антисемитизм сейчас выражают настолько бесстыдно, как не было со времен Холокоста, и часто без опасений общественных последствий, сообщает Tagesschau.

Призыв к обществу

По словам фон Шнурбайн, большинство жителей Германии выступает против любых проявлений антисемитизма, однако эта часть общества молчит. Она призвала людей уже сейчас встать на защиту демократии, подчеркнув, что иначе общество будет разрушаться. Борьбу с ненавистью к евреям чиновница назвала не политикой для отдельной группы, а задачей всего общества.

Фон Шнурбайн занимает эту должность с конца октября. В материале также упоминается ежегодный отчет сети RIAS: в 2025 году ее центры зафиксировали 8725 антисемитских инцидентов.

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Заявления об АдГ

Уполномоченная также предостерегла от последствий возможного участия партии «Альтернатива для Германии» во власти. Она считает особенно опасным элементом идеологии АдГ ее отношение к культуре памяти. По ее словам, под угрозой может оказаться финансирование действующих мемориалов нацистских концентрационных лагерей, а образовательные учреждения могут потерять возможность свободно и независимо формировать культуру памяти.

Фон Шнурбайн добавила, что во многих еврейских общинах ощущает обеспокоенность возможным ослаблением государственной поддержки в случае правительства с участием АдГ. Она отметила, что антисемитизм нельзя преодолеть за счет других меньшинств.

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