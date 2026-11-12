Исследователи Уппсальского университета разработали метод GlioTrace, который сочетает микроскопию живой ткани мозга и искусственный интеллект для отслеживания отдельных клеток глиобластомы. Технология позволяет наблюдать, как тысячи опухолевых клеток перемещаются по ткани мозга, меняют форму и способ передвижения, сообщает News-Medical.

Наблюдение за клетками в течение пяти дней

Для исследования ученые использовали клетки глиобластомы, полученные от шести пациентов. Их выращивали как опухоли в мозге мышей, после чего мозг нарезали на тонкие срезы и поддерживали ткани живыми в лабораторных условиях. Автоматизированный микроскоп фотографировал срезы с интервалом не более двух часов в течение до пяти дней.

Система машинного обучения идентифицировала и отслеживала отдельные опухолевые клетки, а статистические модели позволили оценить, как они переходят между разными состояниями. Результаты показали различия между опухолями: часть из них распространялась преимущественно вдоль кровеносных сосудов, а другая — более рассеянно через ткань мозга.

Клетки меняли способ движения

Ученые также установили, что отдельные клетки могут за несколько дней менять форму и характер движения. В частности, клетка способна переходить от перемещения вдоль кровеносных сосудов к самостоятельному движению через ткань мозга.

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С помощью GlioTrace команда также проверила влияние лекарственных веществ на движение опухолевых клеток. Два вещества уменьшили их подвижность и распространение в срезах мозга, однако эффекты различались в зависимости от опухоли, полученной от конкретного пациента, и типа мигрирующих клеток.

Результаты лечения требуют дальнейшей проверки

В некоторых моделях сочетание лучевой терапии и химиотерапии увеличивало долю клеток определенной формы. Они относились к тем, которые двигались быстрее всего, и занимали центральное место среди переходов между разными клеточными состояниями. Авторы отмечают, что это может указывать на сохранение инвазивных клеток во время лечения, однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить их возможную устойчивость к терапии или роль в возвращении опухоли.

Статья о методе опубликована в журнале Nature Communications. Программное обеспечение для анализа изображений находится в свободном доступе для других исследователей. Разработчики подчеркивают, что GlioTrace пока является исследовательским инструментом и еще не может использоваться для принятия решений о лечении пациентов.

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