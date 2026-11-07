В пакистанской провинции Пенджаб Управление доходов провинции (PRA) призвало все отели и рестораны установить систему мониторинга электронных счетов (EIMS), чтобы обеспечить своевременную уплату налогов. Об этом сообщает Dawn.

Обсуждение с представителями отрасли

Вопрос установки EIMS в гостиничном секторе и соблюдения налоговых требований обсудили на встрече PRA с Ассоциацией отелей и ресторанов в Лахоре. Участники рассмотрели процедуру установки системы, технические требования и трудности, с которыми отели сталкиваются при ее внедрении.

Встреча также была посвящена мерам, которые должны охватить налоговым учетом всю гостиничную отрасль и расширить налоговую базу. Представители ассоциации заверили PRA в полном сотрудничестве в инициативах по совершенствованию налоговой системы и цифровизации.

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Требование выдавать компьютеризированные чеки

Председатель PRA Моаззам Икбал Сипра подчеркнул, что выдача клиентам надлежащим образом оформленных компьютеризированных чеков за предоставленные услуги является юридическим требованием. По его словам, сотрудничество с бизнесом может сделать налоговую систему проще, прозрачнее и эффективнее.

Сипра также заявил, что расширение налоговой базы будет способствовать деловой активности и формированию культуры соблюдения налоговых правил. Он предупредил, что операторов бизнеса, причастных к мошенническим действиям при выдаче электронных чеков, будут тщательно контролировать и применять к ним строгие штрафы.

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