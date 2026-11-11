В Великобритании министры рассматривают возможность изменить законодательство, чтобы обязать индустрию развлечений лучше защищать женщин и детей от злоупотреблений и домогательств. Инициатива обсуждается после публикации обвинений в адрес телеведущего и детского писателя Дэвида Уоллиамса, а также осуждения комика Рассела Бренда за изнасилование и сексуальное насилие, сообщает The Guardian.

Встреча с представителями отрасли

На следующей неделе министр культуры Лиза Нэнди, как ожидается, проведёт встречу с руководителями телевизионной, кино- и издательской отраслей. К обсуждению также могут привлечь представителей спортивной сферы.

Правительство прежде всего рассчитывает, что отрасли добровольно усилят защиту от злоупотреблений и домогательств, а также механизмы, поощряющие сообщать о нарушениях. Если министры сочтут такие шаги недостаточными, власти могут прибегнуть к законодательным изменениям. Одной из возможных мер называют обязательное присоединение компаний к Независимому органу по стандартам креативных индустрий, который рассматривает случаи травли и домогательств через конфиденциальные сообщения.

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Заявления о судебных запретах

Расследование The Guardian и ITV News содержало обвинения в том, что Уоллиамс использовал свой статус и влияние, чтобы склонять молодых женщин к сексу. 55-летний Уоллиамс отрицает какие-либо неправомерные действия. Материал был опубликован после того, как суд отклонил его попытку запретить публикацию.

Министр юстиции Алекс Норрис заявил о серьёзной обеспокоенности возможным использованием влиятельными мужчинами судебных механизмов для замалчивания женщин, выдвигающих обвинения, в том числе судебных запретов и соглашений о неразглашении. Бывший министр по противодействию насилию в отношении женщин и девочек Джесс Филлипс отметила, что многие люди в стране по-прежнему вынуждены молчать из-за таких юридических ограничений.

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