Правительство Чехии планирует отменить все обязательные правила, касающиеся питательной ценности блюд, которые готовят в школьных столовых. О таких планах сообщило Radio Prague International со ссылкой на издание Novinky.cz.

Стандарты оставят рекомендациями

Согласно плану правительства, школы не будут обязаны соблюдать какие-либо нормы питания. Министр образования Роберт Плага заявил в среду, что стандарты питания, установленные правительственным постановлением, останутся необязательными рекомендациями.

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Критика экспертов

Эксперты по питанию раскритиковали запланированный шаг. Они годами разрабатывали более здоровую версию правил школьного питания, которая должна была вступить в силу в сентябре следующего года.

По данным Novinky.cz, это было внезапное решение премьер-министра Андрея Бабиша. Издание сообщило, что правительство планирует отменить все обязательные правила, регулирующие питание в школьных столовых.

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