Правительство Чехии согласилось снизить пособия по безработице, одновременно решив сохранить нынешний уровень выплат для людей, проходящих переквалификацию. Власти также смягчили предложенные изменения для людей старше 52 лет и для родителей, сообщает Radio Prague International.

Новые ставки выплат

Согласно предложению, в течение первых двух месяцев безработицы выплаты должны снизиться с 80% до 65% предыдущего заработка или расчетной базы. В течение следующих двух месяцев пособие останется на текущем уровне в 50%, а после этого составит 40%.

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Позиция министерства

Министр труда и социальных дел Алеш Юхелка, представляющий партию ANO, заявил, что поправка к правительственному законопроекту является компромиссом между ответственным расходованием средств и потребностями людей, которым сложнее найти работу. По его словам, правительство стремится совместить ответственный подход к расходам с поддержкой тех, кто испытывает большие трудности с трудоустройством. Палата депутатов Чехии должна рассмотреть изменения в системе пособий по безработице в четверг.

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