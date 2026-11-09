Правительство Чехии одобрило создание нового совета для координации национальной политики в сфере искусственного интеллекта. Совет возглавит премьер-министр Андрей Бабиш (ANO), в его состав войдут правительственные чиновники, исследователи и представители бизнеса.

Координация политики в сфере ИИ

Как сообщает Radio Prague International, по словам Бабиша, цель инициативы — повысить конкурентоспособность Чехии и реагировать на вопросы безопасности, связанные с искусственным интеллектом.

Среди приоритетов совета — внедрение искусственного интеллекта в государственное управление, поддержка бизнеса и реализация национальной стратегии в сфере ИИ. Новый орган будет координировать государственную политику в этой области.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Надзор и тестирование технологий

Правительство также одобрило законодательство, определяющее надзорные полномочия и нормативную базу для тестирования новых технологий искусственного интеллекта. Главным надзорным органом станет Чешское управление телекоммуникаций.

Решение правительства охватывает координацию политики в сфере ИИ, реализацию национальной стратегии и установление правил надзора за испытаниями новых технологий.

Читай нас в