Правительство Чехии одобрило участие страны во втором этапе программы European Security Action for Europe (SAFE). Об этом во вторник сообщил министр обороны Яромир Зуна, пишет Radio Prague International.

Финансирование программы

SAFE — это европейская программа оборонного кредитования, предоставляющая займы для закупки военного оборудования. Правительство одобрило участие Чехии в следующем раунде программы после того, как страна решила воспользоваться этим механизмом в первом раунде.

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По словам Зуны, Чехия рассчитывает привлечь во втором раунде несколько больше средств, чем в первом. В ходе первого раунда страна решила взять заем примерно на 50 млрд чешских крон.

Направления расходов

Средства планируют использовать прежде всего для создания тяжелой бригады и усиления противовоздушной обороны. Также финансирование должны направить на закупку радаров, боеприпасов и беспилотников. Эти направления министр назвал основными для использования средств займа.

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