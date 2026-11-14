В Чили правительство внесло в Конгресс законопроект, который должен отменить запланированное повышение цен на топливо. Это произошло после того, как профсоюзы грузоперевозчиков перекрыли две крупные автомагистрали, требуя реакции властей на высокую стоимость топлива и операционные расходы.

Как сообщает NPR, забастовка завершилась в пятницу после уступок правительства. Ожидается, что Конгресс может одобрить законопроект в этом месяце, однако недовольство населения высокой стоимостью жизни сохраняется.

Протесты из-за цен и политики правительства

В июле правительство президента Хосе Антонио Каста не применило доступный государству антиинфляционный механизм, который мог смягчить рост цен на топливо. NPR связывает это подорожание с войной США и Израиля против Ирана. После резкого роста цен автомобилисты выстраивались в очереди на заправках, а в стране начались протесты.

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В Сантьяго участники акций также выступали против политики правительства в сферах образования, науки, культуры, окружающей среды и прав человека. Полиция перекрывала улицы и применяла водометы для разгона протестующих.

Рейтинг президента и бюджетные сокращения

Дополнительное возмущение вызвала информация о декретах, которыми сократили сроки наказания для 56 заключенных. По данным NPR, среди их преступлений были изнасилования детей и нарушения прав человека во времена диктатуры. Каст признал это ошибкой, но поддержал заместителя министра, подписавшего декреты.

Рейтинг одобрения президента, находящегося у власти восемь месяцев, составляет 24%. Его бюджетное предложение, рассматриваемое в Конгрессе, предусматривает сокращение расходов на образование, культуру, науку и ряд социальных программ.

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