В Демократической Республике Конго наибольшее число новых сообщений о случаях Эболы поступает из провинции Северное Киву, заявил министр здравоохранения Роже Камба на заседании правительства 6 ноября. Об этом сообщает The Rio Times.

Итури остается провинцией с наибольшим совокупным числом случаев с момента объявления вспышки 15 мая: на нее приходится 70% всех зарегистрированных случаев. В то же время, по данным правительства ДР Конго, в Итури зафиксировали 37,1% новых случаев. Период, за который был рассчитан этот показатель, в сообщении не уточняется.

Данные Всемирной организации здравоохранения

Всемирная организация здравоохранения по состоянию на 3 ноября зафиксировала 10 668 подтвержденных случаев заболевания и 5 198 смертей в восьми провинциях ДР Конго. Возбудителем вспышки является вирус Бундибугио, один из видов вируса Эбола. ВОЗ также приводит данные о 2 881 выздоровлении, которые совпадают с правительственными показателями.

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За 21 день до 3 ноября ВОЗ зарегистрировала 1 463 новых подтвержденных случая: 710 — в Итури и 640 — в Северном Киву. Это может свидетельствовать о том, что смена активного очага произошла недавно. Передача инфекции в целом остается высокой: за этот период случаи выявляли в 51 из 67 зон здравоохранения.

Нападения осложняют работу медиков

Северное Киву — граничащая с Руандой и Угандой провинция, где действуют вооруженные группировки. Полиция города Бени заявила, что в ночь на 7 ноября вооруженные люди пытались поджечь центр лечения Эболы, которым управляет организация «Врачи без границ». По данным полиции, на месте нашли бутылки с бензином.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус 7 ноября предупредил, что нападения на медицинские учреждения в Северном Киву подрывают меры по противодействию вспышке. В то же время правительство ДР Конго сообщило, что в 25 из 58 затронутых зон здравоохранения не регистрировали новых случаев как минимум 21 день.

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