В Берлине правительство Йемена призвало Германию и европейских партнеров предоставить срочную политическую и экономическую поддержку для противодействия хуситам, восстановления государственных институтов и защиты международного судоходства. О серии встреч министра иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена Афрах Аль-Зубы с немецкими чиновниками, депутатами, дипломатами и экспертами сообщает Asharq Al-Awsat.

Встречи в Берлине

На круглом столе Фонда Кёрбера в рамках Berlin Political Breakfast Аль-Зуба заявила, что международная терпимость к нарушениям со стороны хуситов, по ее мнению, позволила группировке расширить дестабилизирующую деятельность за пределы Йемена. Она связала нынешнюю эскалацию с вооруженным захватом хуситами столицы Саны в сентябре 2014 года и указала на угрозу судоходству в проливе Баб-эль-Мандеб.

Во время другой дискуссии, организованной Фондом Конрада Аденауэра, министр заявила, что угроза со стороны хуситов распространяется на региональную безопасность и международное судоходство. Она также утверждала, что группировка координирует действия с террористическими группами на Африканском Роге, в частности с сомалийской группировкой «Аш-Шабаб».

Аль-Зуба связала отказ хуситов от мирных усилий и попытки установить контроль над проливом Баб-эль-Мандеб с началом операции «Фаджр Йемен». По ее словам, операция направлена на восстановление государственных институтов и защиту морских маршрутов международной торговли.

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Безопасность на море и ситуация в Таизе

Министр призвала Германию и европейских партнеров поддержать йеменскую береговую охрану и системы морского пограничного наблюдения. По ее словам, это могло бы усилить противодействие контрабанде иранского оружия и военных технологий хуситам.

Отдельной темой переговоров стала гуманитарная ситуация в Таизе. Аль-Зуба заявила об ограничении доступа продовольствия, лекарств и других необходимых товаров в город, закрытии медицинских учреждений и препятствовании эвакуации пациентов и раненых гражданских лиц по безопасным коридорам. Она назвала такие действия коллективным наказанием гражданского населения.

На встрече с председателем комитета Бундестага по иностранным делам Армином Лашетом министр также рассказала о работе международно признанного правительства Йемена из временной столицы Адена. По данным йеменских государственных СМИ, Лашет выразил обеспокоенность нарушениями прав человека со стороны хуситов, в частности вербовкой детей, и подчеркнул, что атаки на судоходство в Красном море угрожают экономической безопасности стран ЕС и мира.

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