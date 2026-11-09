28 октября правительство Эстонии решило не поддерживать три законопроекта оппозиции о снижении акцизов на топливо. Министерство финансов страны считает, что такие меры существенно сократят бюджетные поступления, но лишь ограниченно повлияют на цены на автозаправках, сообщает ERR News.

Оценка потерь бюджета

Наиболее масштабный проект представила парламентская группа EKRE. Он предусматривал снижение акцизов на бензин, дизельное топливо, газ и топливо для отопления до минимально разрешенных в ЕС ставок, а также установление 9-процентной ставки НДС для подакцизных видов топлива.

По оценке Минфина, реализация этой инициативы сократила бы доходы государственного бюджета на 292,1 млн евро в 2027 году. Если бы сниженные ставки действовали до конца 2030 года, совокупные потери могли бы достичь 1,436 млрд евро.

Еще два законопроекта, представленные парламентской группой Isamaa и Социал-демократической партией совместно с несколькими депутатами, предлагали на шесть месяцев снизить акциз на дизельное топливо до минимального уровня ЕС — 330 евро за 1 тыс. литров. Министерство оценило потери бюджета от такого шага в 51,6 млн евро: 14,9 млн евро в 2026 году и 36,7 млн евро в 2027 году.

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Влияние на цены и позиция правительства

Министерство финансов рассчитало, что снижение дизельного акциза до 330 евро за 1 тыс. литров могло бы удешевить топливо примерно на 0,085 евро за литр. По его оценке, до потребителей дошло бы около 70% потенциальной выгоды от снижения налога.

Министр финансов Юрген Лиги привел пример Латвии, где после временного снижения акциза на дизельное топливо в апреле его розничная цена сократилась в среднем на 0,0495 евро за литр при максимально возможном снижении на 0,086 евро. По данным латвийского органа по вопросам конкуренции, потребители получили около 58% потенциального эффекта.

Лиги также заявил, что подорожание топлива в этом году прежде всего связано с сокращением предложения из-за конфликта в Ормузском проливе. По его мнению, стимулирование спроса посредством налоговых скидок не решит проблему. Вместо широкого сокращения акцизов министерство предлагает направлять ограниченные бюджетные ресурсы на адресную поддержку наиболее уязвимых домохозяйств и секторов экономики.

Минфин также указал на юридические и технические недостатки проекта EKRE: в нем нет полной формулировки предлагаемых законодательных изменений и оценки воздействия. Ведомство отметило, что сниженная ставка НДС на топливо, за исключением природного газа, противоречила бы директивам ЕС. Снижение НДС только на природный газ, по оценке министерства, уменьшило бы ежегодные налоговые поступления примерно на 11 млн евро.

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