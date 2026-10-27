Правительство Японии одобрило постановление, определяющее требования для предоставления префектурам статуса второй столицы на случай масштабного стихийного бедствия в регионе Канто. Инициатива также призвана уменьшить чрезмерную концентрацию населения и ресурсов в Токио, сообщает The Japan Times.

Из 47 японских префектур установленным критериям сейчас соответствуют только Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока. Все четыре готовятся представить свои предложения центральному правительству.

Требования к претендентам

Префектура-кандидат должна соответствовать нескольким условиям. В частности, в ней должен быть город, где размещены не менее 14 региональных представительств центральных министерств и государственных ведомств. Население такого города должно составлять не менее 1,2% населения Японии, а экономика префектуры — обеспечивать не менее 2,1% национального валового внутреннего продукта.

Кандидат также должен иметь город с системой районов, подобной токийской, либо соглашение между властями префектуры и муниципалитета о сотрудничестве по концепции второй столицы. Он также должен находиться за пределами зоны, которая может быть официально определена для экстренного реагирования на мощное землетрясение под столицей, и вне зоны предупреждения о вулканической опасности горы Фудзи.

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Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что эти требования основаны на доступной статистике, числовых показателях и парламентских дебатах. По его словам, они не разрабатывались под конкретную префектуру.

Планы правительства

Связанное с проектом законодательство должно вступить в силу в конце недели. Будет создан штаб по продвижению проекта второй столицы, который возглавит премьер-министр Санаэ Такаити. В течение года правительство планирует подготовить базовую политику, определяющую функции таких центров.

Министр внутренних дел Хисаюки Фудзии заявил, что цель проекта — создать резервную систему для центральных функций столицы во время крупных катастроф, ослабить концентрацию людей и ресурсов в Токио и сформировать многополярную децентрализованную экономическую зону.

В то же время правительство еще не определило, какие именно центральные органы могут быть перемещены в выбранные префектуры, как будут распределены расходы между центральной и местной властью и когда будет принято окончательное решение о местах расположения второй столицы.

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