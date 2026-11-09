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Правительство Италии одобрило снижение счетов за энергию с января — ANSA English

Фёдор Крыштовский 09 Ноября 2026 20:17
Правительство Италии одобрило снижение счетов за энергию с января — ANSA English

Правительство Италии в понедельник одобрило декрет, который должен снизить для итальянцев счета за электроэнергию и газ. Решение было принято на фоне роста цен на энергоносители, сообщает ANSA English.

Среднее снижение расходов

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто Фратин заявил, что с января меры, предусмотренные декретом, обеспечат среднее сокращение расходов примерно на 15 евро за мегаватт-час.

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Он уточнил, что речь идет о среднем показателе снижения расходов, который должен стать результатом мер в декрете о счетах за энергию.

Поддержка потребителей и бизнеса

В пресс-релизе Пикетто Фратин назвал декрет первым конкретным шагом для поддержки страны, ее потребителей и производственного сектора. По его словам, решение должно помочь населению и предприятиям в период высоких цен на энергоносители.

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