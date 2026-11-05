Совет министров Италии в четверг решил оспорить принятый в Венето закон, определяющий процедуры и сроки предоставления региональной медицинской помощи в случаях медицински ассистированного самоубийства, сообщает ANSA.

Закон Венето

По данным агентства, Венето стало первым регионом под управлением правоцентристов, который одобрил закон о медицински ассистированном самоубийстве. Регион возглавляет губернатор от партии «Лига» Альберто Стефани.

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Позиция представителей «Лиги»

Вице-премьер Италии и лидер «Лиги» Маттео Сальвини, по сообщению агентства, не участвовал ни в обсуждении этого вопроса, ни в голосовании Совета министров.

Министр по делам регионов Роберто Кальдероли, также являющийся членом «Лиги», выступил против оспаривания. Он считает, что закон носит исключительно организационный характер, определяет руководящие принципы региональной медицинской помощи и соответствует действующим законам.

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