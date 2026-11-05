Правительство Италии решило оспорить закон Венето об ассистированном самоубийстве — ANSA English
Совет министров Италии в четверг решил оспорить принятый в Венето закон, определяющий процедуры и сроки предоставления региональной медицинской помощи в случаях медицински ассистированного самоубийства, сообщает ANSA.
Закон Венето
По данным агентства, Венето стало первым регионом под управлением правоцентристов, который одобрил закон о медицински ассистированном самоубийстве. Регион возглавляет губернатор от партии «Лига» Альберто Стефани.
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Позиция представителей «Лиги»
Вице-премьер Италии и лидер «Лиги» Маттео Сальвини, по сообщению агентства, не участвовал ни в обсуждении этого вопроса, ни в голосовании Совета министров.
Министр по делам регионов Роберто Кальдероли, также являющийся членом «Лиги», выступил против оспаривания. Он считает, что закон носит исключительно организационный характер, определяет руководящие принципы региональной медицинской помощи и соответствует действующим законам.