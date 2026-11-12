Правительство Италии указало школам не проводить эвакуацию без конкретной угрозы — ANSA English
В Италии школам указали не проводить немедленную эвакуацию после получения электронных писем с угрозами взрыва, если нет конкретных оснований считать опасность реальной. Об этом со ссылкой на источники в офисе премьер-министра Джорджи Мелони сообщает ANSA English.
Решение должен принимать префект
Согласно новым правительственным инструкциям, решение об эвакуации должен принимать местный префект, если для этого есть конкретные и хорошо обоснованные причины для тревоги. Если таких оснований нет, учебный процесс должен продолжаться.
В среду около 6 тысяч школ получили письмо с ложной угрозой взрыва. Во многих учреждениях учащихся временно эвакуировали. В четверг новую волну таких сообщений разослали школам в разных частях страны, и в отдельных случаях учащиеся вновь покидали здания.
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Циркуляр поступил после эвакуаций
Источники в офисе Мелони отметили, что школы, эвакуировавшие учащихся в четверг, сделали это еще до получения правительственного циркуляра с новыми указаниями.
Эти угрозы поступили после кибератак на системы охлаждения в супермаркетах на прошлой неделе, а также ложных сообщений о бомбах на рейсах в разных частях Европы, в том числе в Италии. Кроме того, в даркнете были опубликованы персональные данные должностных лиц, среди которых вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.