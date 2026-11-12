В Италии школам указали не проводить немедленную эвакуацию после получения электронных писем с угрозами взрыва, если нет конкретных оснований считать опасность реальной. Об этом со ссылкой на источники в офисе премьер-министра Джорджи Мелони сообщает ANSA English.

Решение должен принимать префект

Согласно новым правительственным инструкциям, решение об эвакуации должен принимать местный префект, если для этого есть конкретные и хорошо обоснованные причины для тревоги. Если таких оснований нет, учебный процесс должен продолжаться.

В среду около 6 тысяч школ получили письмо с ложной угрозой взрыва. Во многих учреждениях учащихся временно эвакуировали. В четверг новую волну таких сообщений разослали школам в разных частях страны, и в отдельных случаях учащиеся вновь покидали здания.

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Циркуляр поступил после эвакуаций

Источники в офисе Мелони отметили, что школы, эвакуировавшие учащихся в четверг, сделали это еще до получения правительственного циркуляра с новыми указаниями.

Эти угрозы поступили после кибератак на системы охлаждения в супермаркетах на прошлой неделе, а также ложных сообщений о бомбах на рейсах в разных частях Европы, в том числе в Италии. Кроме того, в даркнете были опубликованы персональные данные должностных лиц, среди которых вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни.

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