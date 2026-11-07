6 ноября 2026 года правительство Либерии внесло в парламент проект государственного бюджета на 2027 год объемом $1,538 млрд. Это примерно на 23% больше, чем $1,25 млрд, которые Палата представителей первоначально одобрила на 2026 год, сообщает The Rio Times.

Министр финансов Огастин Кпехе Нгфуан передал документ вместе с бюджетным посланием президента Джозефа Боакаи спикеру Палаты представителей Ричарду Нагбе Куну. Далее проект рассмотрят комитеты и обе палаты парламента Либерии. Финансовый год в стране начинается 1 января, поэтому законодатели должны утвердить бюджет до этой даты.

Расходы на медицину и образование

На здравоохранение в проекте предусмотрено $135,8 млн против $110,9 млн в 2026 году. Средства планируется направить, в частности, на кадровое обеспечение и оснащение больницы New Redemption Hospital, а также на закупку диализного и другого оборудования для Медицинского центра имени Джона Ф. Кеннеди. На это предусмотрено $5,3 млн.

Образовательная отрасль должна получить $163,5 млн, что на 13,9% больше, чем $143,6 млн в 2026 году. В эту сумму входят $7 млн на продолжение ремонта Университета Либерии и финансирование новых минимальных ставок оплаты труда для учителей государственных школ.

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Зарплаты, пенсии и безопасность

В случае утверждения бюджета учителя со степенью магистра будут получать не менее $650 в месяц, со степенью бакалавра — не менее $400. Для педагогов с дипломом младшего специалиста или сертификатом B установлен минимум в $240, с сертификатом C — $200.

Изменения в оплате труда затронут более 17 тысяч человек, в том числе около 13 тысяч действующих работников государственного сектора и примерно 4 350 вновь принятых сотрудников и волонтеров. Проект также предусматривает финансирование набора 1 400 человек: 800 в Вооруженные силы Либерии и 600 в Национальную полицию.

Правительство заявило о почти $60 млн задолженности перед Национальной корпорацией социального обеспечения и благосостояния NASSCORP по невыплаченным взносам работодателя. С 2027 года власти планируют уплачивать полный 6-процентный взнос за государственных служащих и погашать накопленный долг по графику амортизации.

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