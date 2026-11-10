Правительство Германии планирует увеличить финансирование программы премий на приобретение электромобилей в 2027 году на €917 млн — до €1,72 млрд. Как сообщает Tagesschau, причиной стало более высокое, чем ожидалось, число заявок на государственную поддержку.

Бюджет увеличат более чем вдвое

В первоначальном правительственном проекте бюджета на 2027 год на программу предусматривалось €803 млн. После предложенной корректировки финансирование вырастет более чем вдвое.

Это следует из проекта изменений Федерального министерства финансов Германии для завершающего этапа бюджетных консультаций, с которым ознакомилось агентство Reuters. В документе отмечается, что программа развивается значительно динамичнее, чем предполагалось при ее разработке и первоначальном планировании потребностей.

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Дополнительные расходы планируют профинансировать из Фонда климата и трансформации. В то же время общий объем программы поддержки, согласно документу, не изменится. Бюджетный комитет Бундестага должен с четверга рассматривать окончательные изменения к проекту бюджета на 2027 год.

Условия получения поддержки

Введенная в мае премия прежде всего ориентирована на домохозяйства с низкими и средними доходами. Размер поддержки зависит от типа автомобиля, налогооблагаемого дохода и состава семьи и может достигать €6 тыс.

Поддержка доступна для покупки или лизинга новых электромобилей, отдельных подключаемых гибридов, а также электрокаров с увеличителем запаса хода. Служебные автомобили под программу не подпадают. Условием является регистрация транспортного средства с 1 января 2026 года. По данным правительства Германии, по состоянию на начало октября премию выплатили 100 тыс. заявителей.

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