В Германии федеральное правительство и итальянский банк UniCredit согласовали условия поглощения Commerzbank. После переговоров с главой UniCredit Андреа Орселем министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил об этом агентству Reuters, сообщает Tagesschau.

Гарантии для банка и работников

По словам Клингбайля, UniCredit предоставил четкие гарантии относительно присутствия банка в Германии и соблюдения прав работников. Commerzbank должен остаться публичным акционерным обществом со штаб-квартирой во Франкфурте и расширять работу со средним бизнесом.

Министр не уточнил, будет ли федеральное правительство продавать свою долю в Commerzbank, составляющую 13,3%, и когда это может произойти.

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Переход в наблюдательном совете

Стороны также достигли договоренности об упорядоченном переходе в наблюдательном совете Commerzbank. UniCredit предложит двух независимых членов, которые хорошо знают немецкий рынок и сам банк.

Взамен федеральное правительство отказывается от требования назначить в наблюдательный совет двух своих представителей. Ранее надзорные органы Европейского центрального банка дали согласие, после чего для приобретения UniCredit контрольного пакета Commerzbank осталось мало препятствий.

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