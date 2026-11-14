Федеральное правительство Германии согласовало законопроект о реформе родительского пособия. Изменения запланированы на ноябрь 2027 года и должны побудить родителей более равномерно делить период получения выплат, сообщает Der Spiegel. Далее законопроект должен рассмотреть Бундестаг.

По данным Федерального статистического ведомства, в прошлом году женщины планировали получать родительское пособие в среднем 14,9 месяца, тогда как мужчины — 3,8 месяца. Представитель федерального правительства заявил, что реформа должна сделать систему более партнерской, привлекательной и простой.

Новый расчет выплат

Право на 14 месяцев базового родительского пособия сохранится, если каждый из родителей будет получать его не менее четырех месяцев. Оставшиеся шесть месяцев они смогут гибко распределить между собой. Одинокие родители, как и прежде, будут иметь право на выплаты в течение 14 месяцев.

В первые четыре месяца получения пособия каждым из родителей выплата должна составлять 80% чистого дохода до рождения ребенка. За каждый последующий месяц предусмотрено 50%. Сейчас базовое пособие обычно составляет около 65% чистого дохода за каждый месяц. При расчете чистого дохода также планируют учитывать рождественские премии и другие дополнительные выплаты.

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Минимальная сумма и одновременные выплаты

Минимальную сумму родительского пособия предлагают повысить с 300 до 320 евро, а максимальную — с 1800 до 1900 евро. В министерстве считают, что новый порядок сделает активное участие родителей в ранний период семейной жизни более финансово привлекательным.

Также обоим родителям планируют вновь разрешить без ограничений одновременно получать пособие, в том числе вместе в первые четыре месяца. После предыдущей реформы они могли одновременно получать базовое пособие только один месяц в течение первого года жизни ребенка. Кроме того, планируется дольше выплачивать надбавку семьям, в домохозяйстве которых есть другие дети, и сократить административные процедуры.

Министр социальных дел земли Шлезвиг-Гольштейн Амината Туре из партии «Зеленые» раскритиковала реформу. По ее словам, снижение выплаты до 50% чистого дохода после восьми месяцев создаст ощутимый разрыв в семейном бюджете, а повышение минимальной и максимальной сумм не компенсирует инфляцию с момента введения этого пособия.

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