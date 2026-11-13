Правительство Германии рассматривает покупку трети Urenco — Der Spiegel

Федеральное правительство Германии, по сообщениям СМИ, рассматривает приобретение трети производителя ядерного топлива Urenco по геостратегическим соображениям. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Welt и Süddeutsche Zeitung.

Структура собственности Urenco

В настоящее время Великобритании и Нидерландам принадлежит по одной трети акций Urenco. Еще одна треть совместно принадлежит энергетическим концернам E.on и RWE. По данным изданий, немецкое правительство может приобрести долю, которой владеют эти компании.

Федеральное правительство и концерны отказались комментировать эти сообщения. В то же время RWE неоднократно заявляла о заинтересованности в продаже своей миноритарной доли. Генеральный директор E.on Леонгард Бирнбаум отмечал, что концерн может рассматривать продажу только с согласия федерального правительства.

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Бюджетные средства и ядерный сектор

Во время обсуждения бюджета Германии на 2027 год стало известно о новой статье расходов: 4 млрд евро на приобретение и удержание долей в компаниях энергетического сектора. Федеральное правительство не уточнило, на что именно предусмотрены эти средства.

Welt со ссылкой на неназванных собеседников сообщила, что E.on и RWE могут выйти из Urenco по двум причинам. После отказа Германии от атомной энергетики эта инвестиция, по информации издания, утратила для концернов стратегическое значение. Кроме того, Urenco, которая ранее была сосредоточена на гражданской ядерной энергетике, по просьбе прежде всего Великобритании все активнее работает в военном ядерном секторе.

После появления информации акции E.on в пятницу выросли на 1,5% и стали одними из лидеров роста индекса DAX. Ценные бумаги RWE прибавили 0,3%.

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