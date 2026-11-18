Федеральное правительство Германии одобрило реформу права опеки и контактов с детьми, призванную усилить их защиту в случаях домашнего насилия между родителями. Законопроект предусматривает, что отцу или матери, совершившим насилие в отношении другого родителя, могут запретить контакты с ребенком.

О решении правительства сообщает Tagesschau. Сейчас возможность ограничивать такие контакты уже частично существует, однако новая реформа должна установить более четкие правила относительно того, когда семейные суды могут применять этот запрет.

Критерии для семейных судов

Министр юстиции Германии Штефани Хубиг заявила, что дети также страдают, когда один из родителей совершает насилие в отношении другого. По ее словам, семейные суды должны учитывать домашнее насилие по строгим критериям при принятии решений об опеке и праве на общение с ребенком.

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Контакты с ребенком также планируют запрещать в случаях, когда существует угроза жизни, свободе или сексуальному самоопределению одного из родителей.

Больше прав для детей от 14 лет

Реформа предусматривает расширение права детей в возрасте от 14 лет влиять на решения о контактах с бабушками, дедушками, братьями и сестрами. Отдельные изменения коснутся родителей, проживающих отдельно: каждый из них сможет самостоятельно принимать повседневные решения в свой период ухода за ребенком, в частности о том, оставаться ли ребенку дома из-за болезни или идти в школу.

Хубиг назвала инициативу крупнейшей реформой семейного законодательства за десятилетия. Законопроект еще должен рассмотреть Бундестаг; ожидается, что его внесут в повестку дня в следующем году.

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