В Германии федеральное правительство одобрило законопроект об изменениях в трудовом законодательстве, который, в частности, упрощает заключение срочных трудовых договоров. Работников, которых наймут до 31 декабря 2030 года, предлагается разрешить трудоустраивать без обоснования срочности контракта на срок до четырех лет вместо нынешних двух, сообщает Tagesschau.

В рамках этого четырехлетнего периода договор можно будет продлевать до шести раз — вдвое больше, чем позволяют действующие правила. Законопроект также предусматривает возможность повторного срочного трудоустройства у того же работодателя и упрощение формальных требований к таким соглашениям. По данным издания, изменения прежде всего могут затронуть людей, начинающих карьеру, поскольку с ними часто заключают срочные контракты.

Защита от увольнения

Документ также предлагает ограничить защиту от увольнения для работников с годовым доходом от примерно 180 тысяч евро. Для них, как уже предусмотрено для руководящих работников, при увольнении должно быть достаточно выплатить компенсацию без указания причин. Если работник оспорит увольнение, размер компенсации сможет определить трудовой суд. Эта норма должна вступить в силу через 12 месяцев после введения закона в действие.

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Работа по воскресеньям и участие работников

Законопроект предусматривает, что библиотеки смогут привлекать персонал по воскресеньям и праздничным дням на срок до шести часов. Пекарням и кондитерским также планируют разрешить дольше привлекать работников в эти дни.

В то же время правительство предлагает усилить участие работников в управлении крупными компаниями, созданными в форме Европейского акционерного общества. Инициатива направлена на ограничение возможностей обходить правила паритетного представительства работников. По данным правительства, пять из шести крупных таких компаний не имеют паритетного представительства, а изменения касаются 480 тысяч работников. Министр труда Александер Швайцер заявил, что инициатива должна помочь сохранить рабочие места, способствовать новым наймам и поддержать компании в условиях экономических вызовов. Законопроект передадут на рассмотрение Бундестага; его планируют ввести в действие в начале 2027 года. Одобрение Бундесрата не требуется.

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