Правительство Германии сокращает финансирование нескольких программ в сфере грузовых перевозок. Бюджетные решения вызвали критику в отрасли железнодорожных грузовых перевозок и обеспокоенность в DB Cargo — дочерней компании Deutsche Bahn.

Сокращение поддержки

Как сообщает Der Spiegel, правительство реализует запланированное сокращение средств по нескольким программам для грузового транспорта. Предыдущие призывы не сокращать поддержку остались без ответа.

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Реакция отрасли

Представители отрасли железнодорожных грузовых перевозок резко критикуют бюджетные решения. Особенно остро на них реагируют в DB Cargo, работающей в сфере железнодорожных грузовых перевозок. По данным издания, компании грозит разделение.

В центре критики — решение правительства сократить финансирование программ, несмотря на обращения отрасли о сохранении поддержки. Der Spiegel отмечает, что эти бюджетные решения создают дополнительную нагрузку для железнодорожного сектора и DB Cargo.

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