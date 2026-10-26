Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс пообещало в случае переизбрания в следующем году направить 6,8 млрд австралийских долларов на модернизацию железнодорожной линии South Coast. План предусматривает электрификацию участка между Киамой и Бомадерри, что должно позволить пассажирам ездить из Сиднея в Новру без пересадки на дизельный поезд.

Проект также включает строительство дополнительных путей и разъездов между Вуллонгонгом и Киамой. На отрезке между Херствиллом и Сазерлендом планируют удвоить пути, чтобы разделить пассажирские и грузовые перевозки, сообщает ABC News Australia.

Сроки реализации

Планирование работ должно начаться в 2027 году, а завершение строительства ожидается в середине или конце 2030-х годов. До начала основной фазы проекта план предусматривает 621 млн австралийских долларов на обновление систем электроснабжения и сигнализации, меры против наводнений и оползней на отдельных участках, а также усиление защиты от лесных пожаров.

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После отмены обновления расписания

Объявление было сделано через два дня после того, как правительство штата отменило запланированное на ноябрь обновление расписания движения. Оно предусматривало более частое движение поездов на линиях T4 и South Coast, однако пассажиры выступили против из-за более длительного времени поездки и утраты сообщения с аэропортом через станцию Уолли-Крик.

Министр по делам региона Иллаварра Райан Парк заявил, что спрос на перевозки по этой линии к 2041 году, как ожидается, вырастет почти на 30%. По его словам, модернизация должна обеспечить более частое движение поездов, сократить время в пути и повысить надёжность сообщения. Правительство не рассматривает в ближайшей перспективе других изменений на линиях T4 и South Coast.

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