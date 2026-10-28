Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс решило отказаться от требования к кафе предлагать клиентам, употребляющим напитки на месте, чашки и стаканы вместо одноразовых стаканчиков. Также планируется отменить норму, согласно которой бизнес должен был бы присоединиться к схеме многоразовых чашек или мог получить штраф до 110 тысяч долларов.

Как сообщает The Guardian, лейбористское правительство изменило позицию через неделю после принятия законодательства парламентом штата. Решению предшествовала критика со стороны малого бизнеса и News Corp Australia.

Какие требования отменят

Отменяемые положения должны были вступить в силу в 2028 году. Они предусматривали, что кафе должны были предлагать чашки или стаканы посетителям, которые остаются в заведении. Реформа была частью плана правительства по сокращению пластиковых отходов на фоне прогноза, что полигон для отходов в Сиднее исчерпает свои мощности к 2030 году.

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Министр окружающей среды штата Пенни Шарп заявила, что власти отменят положения о чашках и возможном штрафе, отметив, что малый бизнес находится под давлением. Она также попросила Агентство по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса опубликовать заявление о регуляторных намерениях, чтобы подтвердить, что правительство не будет продвигать эти изменения.

Что останется в силе

Отдельные экологические требования сохранятся. Бизнес должен принимать собственные многоразовые чашки клиентов, если они чистые. Также остается норма, согласно которой одноразовые стаканчики для напитков на вынос должны быть пригодными для переработки с 2028 года.

Формально законодательство отменят только после выборов в штате, запланированных на март 2027 года. До роспуска парламента остаются две сессионные недели.

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