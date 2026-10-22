В Пакистане правительство и партия «Джамаат-и-Ислами» в пятницу должны провести переговоры по требованию отменить топливный сбор. Представители сторон также планируют согласовать график возможной встречи премьер-министра Шехбаза Шарифа с эмиром партии Хафизом Наимуром Рехманом, сообщает Dawn.

Переговоры в Исламабаде

Согласно заявлению «Джамаат-и-Ислами», встреча переговорных комитетов должна состояться в Punjab House в Исламабаде. Ее назначили после телефонного разговора заместителя эмира партии Лиаката Балоча с министром планирования Ахсаном Икбалом, который, по данным партии, возглавляет правительственную переговорную группу.

Партия более двух месяцев требует от федеральных властей отменить сбор в размере 114 пакистанских рупий за литр бензина и 100 рупий за литр дизельного топлива. В «Джамаат-и-Ислами» связывают резкий рост цен на топливо с конфликтами на Ближнем Востоке, которые продолжаются с марта.

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Протесты продолжатся

Несмотря на запланированные переговоры, Балоч подтвердил намерение партии провести мирные протесты в административных центрах округов по всей стране. По его словам, «Джамаат-и-Ислами» будет продолжать протестную кампанию параллельно с диалогом с властями.

Балоч также заявил, что уменьшение топливного сбора и выплат независимым производителям электроэнергии могло бы ослабить давление на домохозяйства, аграриев, промышленность, торговлю и малый бизнес. Он предупредил, что, если правительство не выполнит требование партии, она продолжит запланированный марш из Мултана.

20 сентября «Джамаат-и-Ислами» начала протестный марш в Исламабад, а 22 сентября отложила его по просьбе Шехбаза Шарифа. Тогда, по словам лидера партии, премьер-министр заверил ее представителей в проведении встречи для обсуждения этих вопросов.

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