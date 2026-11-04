В Пакистане правительство обратилось к оппозиции с предложением делегировать представителей в парламентский комитет по избирательной реформе. Федеральный министр по делам парламента Тарик Фазал Чаудри попросил главного организатора PTI в Национальной ассамблее Амира Догара представить кандидатуры оппозиционных депутатов, сообщает Dawn.

Предлагаемый парламентский комитет должен работать над тем, чтобы сделать избирательный процесс справедливым, прозрачным и приемлемым для всех сторон. По словам Чаудри, инициатива принадлежит спикеру Национальной ассамблеи Сардару Аязу Садику, а не Пакистанской народной партии (PPP), входящей в правящую коалицию.

Позиция оппозиции

Амир Догар подтвердил, что получил звонок от министра. По его словам, оппозиция обсудит приглашение на встрече, а решение объявит лидер оппозиции в Национальной ассамблее Мехмуд Хан Ачакзай.

Представитель PTI назвал участие в комитете сложным в нынешних обстоятельствах. Он сослался на введение чрезвычайного положения и губернаторского правления в провинции Хайбер-Пахтунхва, возможное задержание главного министра провинции и аресты более десяти лидеров PTI. Догар также заявил, что мандат PTI якобы был украден на последних всеобщих выборах, и потребовал равного представительства правительства и оппозиции в комитете.

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Временный председатель PTI Барристер Гохар Али Хан в то же время заявил журналистам, что оппозиция не будет возражать против создания комитета, если диалог будет проходить искренне.

Распределение мест и назначение комиссара

Согласно предложенной формуле, одно место в комитете будет предоставляться на каждые 16 членов Национальной ассамблеи. Чаудри сообщил, что правящая Пакистанская мусульманская лига — Наваз (PML-N) получит девять представителей, PPP — пять, а Движение Муттахида Кауми — Пакистан (MQM-P) — одного. PML-N планирует выделить по одному месту из своей квоты меньшим союзникам, в том числе Партии Авами Белуджистана и Пакистанской мусульманской лиге — Зия.

Чаудри призвал оппозицию присоединиться к работе, отметив, что комитет может стать площадкой для консультаций по назначению нового главного избирательного комиссара. Представитель PPP Навид Камар возложил ответственность за задержку этого назначения на оппозицию. Он заявил, что действующий глава Избирательной комиссии Сикандар Султан Раджа останется в должности до назначения преемника в соответствии с 26-й поправкой к конституции.

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