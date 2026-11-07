В Пакистане правительство провинции Пенджаб поддержало заявление министра обороны Хаваджи Асифа о возможном более широком политическом заговоре, направленном на дискредитацию правительства главы провинции Мариам Наваз. Об этом в ответе The Express Tribune заявила министр информации Пенджаба Азма Бухари.

Асиф выразил подозрение, что критика правительства Пенджаба из-за предполагаемой коррупции, несмотря на распространенность этой проблемы по всей стране, может быть подготовкой к будущей политической схеме. По его словам, отдельные люди, в том числе бизнесмены, пытаются создать альтернативное политическое устройство, дискредитируя действующую власть в самой населенной провинции страны.

Спор после интервью министра

Политический спор начался после интервью федерального министра по делам пакистанцев за рубежом Чаудри Салика Хуссейна 2 ноября. Он заявил, что жалобы на коррупцию в Пенджабе широко распространены, а непропорционально большую часть бюджета развития провинции тратят в Лахоре — опорном городе правящей партии PML-N.

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3 ноября Мариам Наваз направила Хуссейну и частному телеканалу уведомление о клевете на сумму 5 миллиардов рупий. Она потребовала безусловных извинений, отзыва заявлений и возмещения ущерба.

Ответ PML-Q

Представитель партии PML-Q Гулам Мустафа Малик отверг предположения о заговоре против правительства Пенджаба. Он заявил, что Хуссейн сделал обычное заявление и не выдвигал прямых обвинений против конкретных лиц, а власти придали его словам чрезмерное значение.

Сам Хуссейн сообщил, что получил юридическое уведомление и вскоре предоставит ответ. Он также заявил журналистам в здании парламента, что намерен представить в суде подробный ответ и будет придерживаться своей позиции относительно утверждений о коррупции в Пенджабе, назвав их личным заявлением. В то же время министр исключил возможность выхода PML-Q из правительства PML-N.

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