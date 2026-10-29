В пакистанской провинции Пенджаб правительство располагает запасами более 1 млн тонн пшеницы, которых, по его оценке, хватит для обеспечения потребностей в течение следующих пяти месяцев. Об этом министр продовольственной безопасности и защиты потребителей Салма Батт сообщила депутатам Провинциальной ассамблеи Пенджаба в Лахоре.

Как сообщает Dawn, ежедневно на рынки Пенджаба поступает более 1,5 млн мешков пшеницы. Батт заявила, что власти следят за запасами и поставками зерна.

Споры из-за цен на муку

Вопросы продовольственных запасов обсуждались в ходе общих постбюджетных дебатов. Представители оппозиции выразили обеспокоенность ростом цен на муку, задержками финансирования проектов развития и положением фермеров.

Лидер оппозиции Моин Риаз Куреши раскритиковал отсутствие в зале представителей правительства и министров, заявив, что мука подорожала, а власти якобы не заботятся о проблемах населения. Заседание под председательством заместителя спикера Малика Захира Икбала Чаннара началось с опозданием на два часа.

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Сахарный тростник и расходы

Депутат Сардар Оваис Дрешак призвал своевременно начать сезон переработки сахарного тростника, подчеркнув, что задержки могут сказаться на подготовке к следующему урожаю пшеницы. Салма Батт сообщила, что власти работают над тем, чтобы начать сезон как можно скорее.

Министр также заявила об аннулировании лицензий 90 из 185 частных рынков из-за жалоб граждан на мошенничество, связанное с такими рынками. Министр финансов Муджтаба Шуджаур Рехман сообщил, что в первом квартале 2026–2027 финансового года власти провинции потратили 833 млрд пакистанских рупий, из которых 589 млрд пришлись на непроектные расходы. На зарплаты было потрачено 152 млрд рупий.

Законодательная работа ассамблеи

Во время заседания в ассамблею внесли пять ордонансов, в том числе поправки к ордонансу о попрошайничестве и ордонансу об альтернативном разрешении споров. Депутаты также представили законопроекты о печати и записи Корана, а также о театральных и драматических представлениях. Большинством голосов ассамблея одобрила законопроект о внесении изменений в закон о регистрации обществ.

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