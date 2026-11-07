В Австралии исследователи Jumbunna Institute for Indigenous Education and Research обвинили правительство Северной территории в выборочном использовании статистики для поддержки заявлений о снижении преступности. В докладе Tough On Crime говорится, что правительство Country Liberal Party опиралось на неполные и непроверенные данные, представляя свои меры в сфере правопорядка как успешные, сообщает ABC News Australia.

Замечания к полицейской статистике

После победы на выборах 2024 года Country Liberal Party ввела ряд более жёстких мер, включая реформу залога, снижение возраста уголовной ответственности и возобновление использования специальных защитных капюшонов в местах содержания несовершеннолетних.

В прошлом месяце глава правительства Северной территории Лиа Финоккьяро заявила, что через два года после введения ключевых реформ число отказов в залоге выросло на 55%, преступления, связанные с холодным оружием, сократились на 12%, а суды рассматривали 300 дел о правонарушениях, якобы совершённых детьми в возрасте 10–11 лет.

Авторы доклада отметили, что эти утверждения невозможно подтвердить имеющимися данными. Они указали на ограничения системы криминальной статистики SerPro, внедрённой полицией Северной территории в конце 2023 года: её показатели нельзя надёжно сопоставлять с данными за предыдущие периоды, а публикация информации может задерживаться на пять месяцев.

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Разные источники дают другую картину

Соавтор доклада Татьяна Корралес заявила, что выбор разных временных периодов может существенно изменить результаты анализа. В качестве примера исследователи привели статистику полиции, согласно которой количество правонарушений, связанных с семейным и домашним насилием, сократилось между 2024 и 2025 годами, тогда как данные о завершённых судебных делах показали заметный рост.

Также в мае правительство сообщало о сокращении числа незаконных проникновений в дома на 24%, однако не указало, что общее количество имущественных правонарушений в Северной территории выросло на 5,8%. Согласно докладу, статистика судов, Австралийского бюро статистики и North Australian Aboriginal Justice Agency свидетельствует о росте уровня виктимизации, уровня лишения свободы, количества дел в судах и спроса на юридическую помощь после 2024 года.

Глава North Australian Aboriginal Justice Agency Бен Граймс заявил, что утверждения правительства могут намеренно вводить жителей территории в заблуждение. В ответ представитель правительства Северной территории заявил, что криминальная и судебная статистика находится в открытом доступе, а рекордные инвестиции в полицию и более жёсткие меры правопорядка уже начинают давать результаты.

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