В Англии и Уэльсе правительство предложило изменить правила раскрытия данных о судимостях за преступления, совершённые до 18 лет. Согласно плану, люди, осуждённые в несовершеннолетнем возрасте за ограбление, насильственные беспорядки, сбыт наркотиков ребёнку, драку или причинение телесных повреждений, больше не будут автоматически обязаны сообщать работодателям о таких приговорах на протяжении всей жизни.

Как сообщает The Guardian, предложения вынесены на консультации в рамках более широких изменений в системе ювенальной юстиции. Правительство стремится сократить число детей, находящихся под стражей, а также усилить поддержку людей, осуждённых за преступления.

Сроки раскрытия данных

Если человек, совершивший одно из указанных преступлений до 18 лет, не получит наказания в виде лишения свободы, он будет обязан раскрывать информацию о приговоре в течение пяти с половиной лет. В случае лишения свободы сроком до двух лет эта обязанность будет действовать 11 лет.

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Для людей, приговорённых к более длительному лишению свободы, обязанность сообщать потенциальным работодателям о приговоре останется пожизненной. Министр юстиции Джейк Ричардс также предлагает сократить перечень правонарушений, подлежащих пожизненному раскрытию при стандартных и расширенных проверках DBS.

Если за преступление будет назначен штраф, информацию о нём, согласно предложению правительства, вообще не потребуется раскрывать. По действующим правилам это необходимо делать в течение шести месяцев.

Другие изменения

Планы также предусматривают отмену автоматического раскрытия любых внесудебных решений и правила, по которому новый приговор продлевает срок до погашения предыдущей судимости, если преступление совершено в период реабилитации. Представители кампаний в поддержку изменений считают, что они могут улучшить трудоустройство молодёжи. Компании, по данным издания, называют судимость вторым по значимости препятствием для найма людей из неблагополучных слоёв населения.

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