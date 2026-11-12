Правительство Шри-Ланки предложило заменить действующий Закон о предотвращении терроризма новым Законом о защите государства от терроризма. Правозащитники и юристы заявляют, что проект сохраняет ключевые недостатки предыдущего законодательства и может ограничить свободу слова и другие гражданские права, сообщает Deutsche Welle.

Администрация президента Ануры Кумары Диссанаяке утверждает, что стране необходим действенный антитеррористический закон из-за все более сложной деятельности местных и международных экстремистских группировок. Критики на протяжении десятилетий связывали действующий закон с произвольными задержаниями и пытками задержанных.

Замечания правозащитников

Активисты считают, что новый проект слишком широко определяет понятие терроризма, предусматривает недостаточный судебный контроль и предоставляет правоохранительным органам широкие полномочия. В частности, документ позволяет силовикам останавливать, обыскивать и допрашивать людей на основании «обоснованного подозрения», проводить обыски помещений и изымать предметы, которые могут быть связаны с правонарушениями по антитеррористическому законодательству.

Адвокат и правозащитник Висакеса Чандрасекарам заявил, что определение терроризма в законопроекте является нечетким, и это может привести к нарушениям основных прав людей. Он также обратил внимание, что документ наделяет военных полицейскими полномочиями, хотя они не обучены расследовать уголовные правонарушения и защищать права людей во время таких расследований.

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Свобода слова и позиция ООН

Адвокат Данушка Силва считает, что предложенный закон мало отличается от действующего. По его словам, статья 9 может распространяться даже на публикации и заявления в социальных сетях из-за широкого толкования террористических правонарушений. Людям, которые распространят контент, признанный таким правонарушением, может грозить до 15 лет строгого заключения.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти Шри-Ланки привести законопроект в соответствие с международным правом в области прав человека. В ООН отметили, что документ содержит некоторые дополнительные гарантии по сравнению с предыдущими проектами, но воспроизводит часть недостатков старого закона. Правительственный представитель Налинда Джаятисса отверг критику и заявил, что закон не навредит гражданским свободам и свободе прессы.

12 ноября спикер парламента Джагат Викрамаратне сообщил, что отдельные положения законопроекта не соответствуют конституции. Верховный суд предложил ряд поправок и отметил, что парламент может принять закон после их внесения. Дату голосования парламент пока не назначил.

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