ФИФА спорит с правительством Великобритании и четырьмя футбольными ассоциациями по поводу налоговых льгот для женского чемпионата мира 2035 года. Как сообщает The Guardian, организация, по имеющейся у издания информации, просила о широком освобождении от налогов деятельности, связанной с футболом, в том числе для себя, коммерческих и телевизионных партнёров, поставщиков и сотрудников.

Требования ФИФА

ФИФА также стремится освободить продажу билетов от налога на добавленную стоимость и отменить комиссии за обмен валюты. На турнире с участием 48 сборных ожидается продажа 4,5 млн билетов. Заявка Великобритании на проведение соревнования должна быть ратифицирована на внеочередном конгрессе ФИФА в Цюрихе в понедельник.

Чемпионат мира 2035 года планируют принять Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия и Англия. В отчёте об оценке заявки ФИФА назвала налоговую и правовую систему Великобритании риском среднего уровня, требующим урегулирования.

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Позиция правительства

По данным издания, правительственные источники заявили, что широкое освобождение от налогов не будет согласовано по финансовым причинам и из-за нежелания предоставлять льготы ФИФА, чьи денежные резервы превышают 4 млрд долларов. Переговоры между ФИФА, казначейством Великобритании и футбольными ассоциациями продолжатся после ратификации заявки. В то же время отдельные исключения могут быть согласованы.

Представитель Футбольной ассоциации заявил, что организаторы предоставили все возможные в рамках законодательства гарантии и открыто сообщили об отклонениях от требований ФИФА. По его словам, такой подход соответствует практике подготовки других крупных спортивных событий в Великобритании, в частности Олимпиады 2012 года в Лондоне и Евро-2028.

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