Правительство Судана обвинило военизированные Силы быстрого реагирования (RSF) в казнях военнослужащих суданской армии в юго-восточном штате Голубой Нил. Власти призвали международные организации срочно защитить задержанных, которые, по их данным, остаются в плену.

Заявление правительства

Как сообщает Anadolu Agency, заявление правительства распространило государственное агентство SUNA. Суданские власти осудили заявленные убийства и казни военнослужащих армии, не приведя дополнительных подробностей.

В заявлении правительство назвало убийство пленных тяжким посягательством на право на жизнь и грубым нарушением международного гуманитарного права. Власти также подчеркнули необходимость привлечь виновных к ответственности.

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Призыв к международным организациям

Судан обратился к ООН, Совету ООН по правам человека, Африканскому союзу, Межправительственному органу по вопросам развития, Международному комитету Красного Креста и другим региональным и международным структурам. Правительство призвало их принять срочные меры для защиты тех, кто остается в плену, и поддержать немедленное привлечение виновных к ответственности.

Суданские власти заявили, что молчание по поводу убийств пленных и нарушений международного гуманитарного права может поощрить RSF к новым преступлениям и поставить под угрозу другие жизни. RSF сразу не прокомментировали эти обвинения.

Война между суданской армией и RSF началась в 2023 году из-за разногласий относительно интеграции военных структур. По оценкам ООН и международных организаций, в результате войны погибли десятки тысяч человек, а около 13 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.

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