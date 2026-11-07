Правительство Тайваня одобрило активацию Национального стабилизационного фонда объемом 500 млрд тайваньских долларов, или 15,26 млрд долларов США, для поддержки местного фондового рынка на фоне значительных колебаний и международной политической и экономической неопределенности. Как сообщает Taipei Times, руководящий комитет фонда сможет вмешиваться в торги для поддержки тайваньских акций.

Активация фонда ожидается на следующей неделе и станет десятым случаем его вмешательства на фондовом рынке. Министерство финансов Тайваня заявило, что решение приняли из-за длительной распродажи акций иностранными институциональными инвесторами и существенного падения доверия на рынке.

Ограничения коротких продаж

Финансовый надзорный орган Тайваня также объявил временные ограничения на короткие продажи акций, которые вступят в силу в понедельник. Лимит внутридневного предоставления ценных бумаг в заем для коротких продаж снизят с 30% до 3% среднего дневного объема торгов соответствующей акцией за предыдущие 30 торговых сессий.

Кроме того, денежное обеспечение для заимствования ценных бумаг повысят с 90% до 130% стоимости акций. Регулятор также призвал компании, акции которых котируются на бирже, выкупать собственные акции на открытом рынке, чтобы восстановить доверие инвесторов.

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Падение индекса TAIEX

Во время утренней сессии индекс TAIEX снизился на 3 737,67 пункта, что стало крупнейшим внутридневным падением в его истории. Позднее потери сократились, однако торги завершились снижением на 1 873,08 пункта, до 39 701,64 пункта. Это стало четвертым по величине однодневным снижением индекса в пунктах.

Рынок падал на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного замедления инвестиций в центры обработки данных для искусственного интеллекта. За неделю TAIEX потерял 5 510 пунктов, или 12,19%, а от годового максимума в 49 968,92 пункта, зафиксированного 6 октября, снизился на 10 267,28 пункта, или 20,55%, войдя на территорию медвежьего рынка.

Премьер-министр Чо Жун-тай сообщил, что поручил финансовым регуляторам внимательно следить за ситуацией на рынке и гибко реагировать на ее изменения. Министерство финансов отметило, что недельное снижение TAIEX на 12,19% уступило лишь падению Philadelphia Semiconductor Index на 15,7%.

В прошлом месяце чистая продажа тайваньских акций иностранными институциональными инвесторами составила 994,316 млрд тайваньских долларов, что стало рекордным показателем за один месяц. В этом месяце по состоянию на вчера чистая продажа достигла еще 524,4 млрд тайваньских долларов.

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