Правительство Тасмании в Австралии рассматривает возможность сохранить бесплатный проезд в общественном транспорте штата на неопределенный срок. В настоящее время автобусы и паромы в Тасмании бесплатны до июля 2027 года, сообщает ABC News.

Оценка расходов и пассажиропотока

В марте власти штата ввели бесплатный проезд на три месяца из-за высоких цен на топливо. Позднее в бюджете действие этого решения продлили до июля 2027 года, а стоимость такого продления оценили в 24 млн австралийских долларов.

Министр транспорта Керри Винсент подтвердил, что правительство определяет, может ли оно и дальше финансировать бесплатный транспорт. По его словам, рост числа пассажиров был «фантастическим». Власти должны сопоставить расходы на работу оператора Metro и общедоступные автобусные маршруты по всему штату с эффектом перехода людей с автомобилей на общественный транспорт.

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Проект электронного билета приостановили

На время анализа вариантов правительство приостановило проект новой системы электронного билета, которую разрабатывает компания Cubic. По данным Building Tasmania, стоимость контракта составляет 27,7 млн австралийских долларов, из которых уже выплачено 11,9 млн.

В прошлогоднем годовом отчете указывалось, что единая билетная система будет стоить 65 млн австралийских долларов, однако позднее правительство заявило, что эта сумма стала результатом человеческой ошибки. Винсент не смог сказать, какие последствия для властей может иметь выход из контракта. Правительство также может внедрить систему подсчета пассажиров, даже если поездки останутся бесплатными, чтобы оценивать спрос.

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