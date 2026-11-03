Правительство Таиланда согласовало график первых парламентских дебатов по вотуму недоверия премьер-министру Анутину Чарнвиракулу и членам его кабинета. Дебаты пройдут с 7 по 11 декабря, продлятся четыре дня, а голосование по вопросу доверия запланировано на 11 декабря, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на представителя правительства Эккапоба Пианписеса.

Обвинения оппозиции

Оппозиционные партии внесли представление в отношении 18 министров правящей партии «Бхумджайтай», включая самого Анутина. В нем оппозиция заявляет о возможных махинациях во время выборов в верхнюю палату парламента, коррупции на экзаменах для органов местного самоуправления, а также о ненадлежащем управлении экономикой и ситуацией во время недавних наводнений.

Партия «Бхумджайтай» отвергла эти обвинения и заявила о готовности к парламентскому рассмотрению. Оппозиция может вносить вотум недоверия лишь раз в год.

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Расстановка сил в парламенте

Коалиция Анутина, пришедшая к власти после крупной победы «Бхумджайтай» на выборах в феврале, располагает 292 местами в Палате представителей, состоящей из 499 депутатов. У оппозиции 207 мандатов. Для отстранения премьера или министра необходима поддержка более половины членов палаты.

Политолог Университета Рангсит Ванвичит Бунпронг считает, что Анутин, вероятно, сохранит должность благодаря парламентскому большинству, хотя в дальнейшем возможны кадровые изменения в правительстве. Позиции оппозиции также ослабляет то, что партия «Кла Там», имеющая 58 депутатов и не входящая в коалицию Анутина, не присоединилась к представлению.

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